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Португалець хоче грати у Європі.

Кріштіану Роналду ухвалить рішення про своє майбутнє після ЧС-2022, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, нападник збірної Португалії не підпише контракт із новим клубом до закінчення турніру.

Пропозиція Аль-Насра про контракт до 2025 року із зарплатою 200 мільйонів євро на рік залишається чинною, проте на Роналду чекає пропозицій від європейських клубів.

Нагадаємо, що Роналду перебуває у статусі вільного агента.