Португалець хоче грати у Європі.
Кріштіану Роналду, Getty Images
08 грудня 2022, 19:59
Кріштіану Роналду ухвалить рішення про своє майбутнє після ЧС-2022, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, нападник збірної Португалії не підпише контракт із новим клубом до закінчення турніру.
Пропозиція Аль-Насра про контракт до 2025 року із зарплатою 200 мільйонів євро на рік залишається чинною, проте на Роналду чекає пропозицій від європейських клубів.
Нагадаємо, що Роналду перебуває у статусі вільного агента.