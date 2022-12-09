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Український форвард продовжить кар'єру у Румунії.

Румунська Слатіна на своїй сторінці у Facebook оголосила про підписання контракту з нападником Михайлом Плохотнюком.

Деталі угоди із 23-річним українцем не розголошуються.

Останнім клубом Плохотнюка була Політехніка Яси, з яким було розірвано контракт за обопільною згодою сторін. За римський клуб він провів 13 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

До цього українець виступав в Україні у складі Інгульця, де відіграв 20 поєдинків, у яких забив три м'ячі.