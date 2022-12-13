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З кожним днем українцям приходять все нові й нові виклики.

Ми навчилися захищати себе від сусідської агресії, поміщати все своє життя в одну валізу, формувати запаси води та їжі, а віялові відключення електроенергії вже навчили нас запасатися всіма джерелами світла – свічками, гірляндами, ліхтарями, нічниками, LED та світлодіодними лампочками, олійними лампами і, звичайно, куди ж без ліхтарика у телефоні.

Дмитро Стрижов, генеральний директор Холдингу охоронних підприємств "ШЕРИФ", поділився гайдом з Football.ua – як пережити зиму в теплі та вберегти себе та своє життя.

“Увесь цей час «Шериф» залишався поруч та продовжував захищати майно своїх клієнтів від мародерів, потопів та пожеж, поки власники вчилися жити в нових реаліях” – говорить Стрижов.

І от, на черзі новий виклик – холод. Справжні заморозки прийшли до нас не так давно, і в гонитві за світлом хтось міг і забути подбати про тепло в помешканні.

“ШЕРИФ” підготували невеликий гайд, який допоможе пережити зиму в теплі. Тож, що має бути у вашій оселі:

Гаряча їжа та напої. Зрозуміло, що за відсутності енергопостачання та опалення приготувати собі щось гаряченьке можуть не всі. Але можна подбати про заготовки, якщо мова йде про віялові відключення – налити гарячий чай у термос, придбати термопакет і покласти в нього щойно приготовані страви.

Термобілизна. Завдяки їй волога, що утворюється на тілі, виводиться через мембрану, а тепло утримується. Це допомагає витримувати низькі температури з більшим комфортом.

Грілка. Набрати її варто завчасно та покласти в ліжко для прогріву спального місця чи гріти безпосередньо своє тіло, але обережно, щоб не було опіків. Якщо немає грілки, підійде пуста пластикова пляшка.

Зачинені двері. За відсутності обігріву простіше наповнити теплом одну кімнату, ніж всю оселю. Хорошим варіантом буде обрати невелику кімнату, яка не є кутовою в будинку, та зачинити як зовнішні двері, так і всередині дому, щоб довше зберігати тепле повітря. Якщо біля дверей чи вікон є щілини – використайте монтажну піну, ущільнювачі чи клейку стрічку, щоб перекрити їх.

Утеплені вікна. Переведіть пластикові вікна у зимовий режим та залатайте місця протягів за допомогою матеріалів із попереднього пункту.

Бронеплівка. Це захисна плівка, що легко клеїться на поверхню скла та перетворює його на стійке до ударів тупими чи гострими предметами, ударних хвиль після вибухів, вогню тощо. Наразі головна його перевага – властивості, що допомагають утримувати тепло, в опалювальний сезон, даючи змогу заощадити тепло. Можна сказати, що бронеплівка додає ще один шар скла. Зараз на ринку їх стало вдосталь, але не варто покладатися на першу зустрічну, адже тоді замість багатофункціонального продукту, який прослужить вам тривалий час, можна отримати не більше, ніж шар скотчу на вікні. «Шериф» також постачає бронеплівку, щоб допомогти українцям захистити оселю як від холоду, так і від постраждалих внаслідок вибухів вікон. Ми обирали найбільш якісні матеріали та навчали своїх монтажників клеїти захисну плівку так, щоб вона якісно служила роками.

Тепловідбивні екрани для батарей. Вони клеяться за радіаторами та допомагають направляти та утримувати тепло всередині помешкання. Можна зробити відбивачі і самостійно — з алюмінієвої фольги та картону. Що ще варто додати до цього пункту: батареї потрібно максимально відкрити для простору кімнати – відсунути від них меблі та прибрати штори, перекривши ними безпосередньо самі вікна.

“Окремо хочеться відмітити, що включені газові плити не варто використовувати як спосіб зігрітися. Це швидко і доволі ефективно, але й небезпечно. Свічки та газ є пожежонебезпечними, а при обігріві на ніч їх небезпека збільшується. Один раз забудете їх загасити/перекрити і це може коштувати життя.

Тому додамо один пункт про безпеку, щоб спроба зігрітися не закінчилася в лікарні.

Сигналізація. Так, охоронна сигналізація – це спосіб захиститися від грабіжників, але не лише. Новітні рішення захищають оселю також від потопів, пожеж та витоків газу. Якщо хтось із членів родини може забути вимкнути газ, то сигналізація не забуває ніколи, і відчуває його та дим на рівні набагато тоншому за людський нюх. Те саме стосується й диму. Ви можете взагалі свічками не користуватися, але чи можете ви знати, що пожежа не розпочнеться у сусідів?

Нині, через перебої з електроенергією, деякі сигналізації можуть припиняти свою роботу, але не охоронне обладнання від «Шериф». Адже воно містить акумулятори як альтернативне джерело живлення і може працювати без мережі до кількох діб, а охоронні пульти «Шериф» обладнанні автономними генераторами. Тому продовжуємо реагувати на тривоги за наявності світла та без.”- відмічає Дмитро Стрижов.

Загалом нам прогнозують важку та холодну зиму, але за останні 9 місяців кожен житель України довів, що нас не так просто зламати. І якщо потрібно адаптуватися ще й до холодів, заради нашої перемоги – ми зможемо й це. Адже одна холодна зима – це ніщо, у порівнянні з цілим життям, сповненим тепла в оселі та миру в країні. Тому тримаємося та віримо в Україну!