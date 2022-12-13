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Справу зі скандальним переходом гравця з Сантоса завершено.

Колишній президент Барселони Сандро Росель і Неймар Жуніор виправдані у справі про корупцію після того, як суддя Барселони врегулював справу лише через два місяці після того, як обидва дали свідчення в суді.

Багато важливих діячів іспанського футболу за останнє десятиліття постали перед судом, включаючи президента мадридського Реала Флорентіно Переса, щоб дати необхідні свідчення.

Бразильська фірма DIS, яка раніше володіла 40% прав на Неймара, звинуватила Роселя, футболіста та батька Неймара в корупції.

Звичайно, це другий випадок, коли перехід Неймара з Сантоса в Барселону став судовим розглядом. Початкові звинувачення в корупції змусили Роселя піти у відставку в 2014 році з посади президента Барселони, що призвело до обрання Хосепа Марії Бартомеу в 2015 році.

Зараз Неймар переживає розчарування від вильоту з чемпіонату світу, а Росель розглядає можливість балотуватися на політичну посаду мера Барселони.