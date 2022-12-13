ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

При цьому, наразі немає жодних домовленостей ні з ким.

Збірна Бразилії дізнається про нового головного тренера в січні 2023 року, повідомила Бразильська конфедерація футболу.

Глава CBF Едналдо Родрігес самостійно займається пошуком нового тренера. Президент конфедерації не давав нікому авторизації на пошук нового тренера від імені організації.

Нагадаємо, що з 2016 року "селесао" тренував Тіте, якого було звільнено після вильоту з 1/4 фіналу ЧС-2022 від збірної Хорватії.