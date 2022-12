Головний тренер збірної Бразилії Тіте, після вильоту команди на стадії 1/4 фіналу від Хорватії, залишив свою посаду. Про це пише Фабріціо Романо.

Поки що офіційно бразильська федерація футболу про це рішення не оголосила. Причиною є невиконання цілі, яку перед командою ставили до мундіалю.

Tite leaves Brazil. He’s no longer the head coach of the Seleçao after the game lost vs Croatia. It’s over. 🚨🇧🇷 #WorldCup2022 pic.twitter.com/9UQW63Gfy6