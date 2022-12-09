Фахівець після вильоту команди більше не є головним тренером.
Тіте, Getty Images
09 грудня 2022, 21:53
Головний тренер збірної Бразилії Тіте, після вильоту команди на стадії 1/4 фіналу від Хорватії, залишив свою посаду. Про це пише Фабріціо Романо.
Поки що офіційно бразильська федерація футболу про це рішення не оголосила. Причиною є невиконання цілі, яку перед командою ставили до мундіалю.
Тіте очолив національну команду у 2016 році. За цей час йому підкорився лише один трофей — Кубок Америки 2019.
Раніше збірну Бельгії залишив Роберто Мартінес, збірну Мексики Херардо Мартіно, Карлуш Кейруш пішов зі збірної Ірану, Отто Аддо був звільнений зі збірної Гани, а Луїс Енріке залишив збірну Іспанії.