Німеччина

Німець випереджає терміни відновлення після травми.

Нападник Лейпцига Тімо Вернер може відновитись від травми швидше, ніж прогнозували медики. Нагадаємо, німець отримав серйозну травму на початку листопада у матчі проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Як повідомляє Bild, нападник найближчим часом розпочне бігову роботу. Очікується, що форвард зможе зіграти 20 січня у матчі Бундесліги з Баварією.

У поточному сезоні Вернер провів 16 матчів у всіх турнірах за Лейпциг, в яких забив 9 голів і зробив 4 асисти.

Через травму Вернер не поїхав на чемпіонат світу в Катарі.