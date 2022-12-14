ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Комплемент від легендарного захисника на адресу збірної Аргентини.

Колишній гравець збірної Англії та нинішній експерт на британському телебаченні Гарі Невілл прокоментував вихід збірної Аргентини у фінал ЧС-2022.

"Чемпіонат світу для Мессі відчувається як місія. Це завдання для нього та решти команди. Вони настільки згуртовані навколо нього у своїй грі.

Майже кожен із гравців збірної Аргентини каже: "Ми збираємося зберегти свої ворота у недоторканності. Супернику буде важко грати проти нас, але ми робитимемо все правильно, а потім Лео виграє для нас матч". Ось так це виглядає.

Аргентина має 10 бійців і генія у нападі. У них також найкращі вболівальники на турнірі. Ця команда росте на ЧС. Це місія. На даний момент Мессі виконує її самостійно", — наводить слова Невілла Sky Sports.

Відео голів та огляд матчу Аргентина — Хорватія дивіться на Football.ua.