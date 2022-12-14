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Маркіян Войцеховський став гравцем Йорка.

Канадський клуб Йорк Юнайтед оголосив про перехід українського футболіста Маркіяна Войцеховського.

Угода з 19-річним гравцем, якого представили як канадця на сайті клубу, підписана на два роки.

До Йорка Маркіян грав за команду Простарс з першого дивізіону Онтаріо. Там він став другим найкращим бомбардиром, забивши 10 голів у 21 грі.

Войцеховський — уродженець Львова, був в академії донецького Шахтаря та Руху. Також у Канаді грав за ФК Тайгерс.

Щодо Йорк Юнайтед, то клуб займає шосту сходинку у канадській Прем'єр-лізі з 34 очками після 28 ігор. За них також виступає Лассана Фає, який перейшов у клуб з Руху, та Осазе Де Росаріо, який також грав за львівський клуб.