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Оголошено нового коуча мальтійської збірної.

Федерація футболу Мальти оголосила про призначення Мікеле Марколіні новим головним тренером національної збірної. Контракт із 47-річним італійцем діятиме до кінця 2024 року. До роботи фахівець стане з 1 січня 2023 року.

Мікеле Марколіні — колишній футболіст, який грав за низку клубів Італії, включаючи Барі, Торіно, Аталанту та К’єво, а також за юніорську збірну Італії.

Марколіні тренував кілька команд Серії В і С і виграв Кубок Італії Серії С з п’ємонтським клубом Алессандрія в сезоні 2017-18.

Нагадаємо, що збірна Мальти зіграє в одній групі з Україною у відборі на Євро-2024. З розкладом України у відборі можна ознайомитись у нашому матеріалі.