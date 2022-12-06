Німеччина

Футболіст не зміг відновитись від низки травм.

Центральний захисник німецького Гоффенгайма Бенджамін Хюбнер вирішив завершити кар'єру, повідомляє прес-служба клубу.

Причиню цього рішення 33-річного футболіста стали постійні травми, через які останнім часом він не міг виходити на поле.

"Це вже неможливо", — це все, що сказав футболіст в інтерв'ю клубу.

Хюбнер грав за Гоффенгайм з 2016 року. Вдалими вийшли лише три сезони — 2016/17, 2017/18, 2019/20, коли футболіст проводив за рік більше 25 матчів.

Сезон-2020/21 він пропустив повністю, лікуючись від травми лівої ноги. Минулого року провів 6 поєдинків, а у цьому сезоні лише один.

Гоффенгайм випустив прощальний ролик, але не збирається прощатись з Хюбнером як із фахівцем. Йому запропонують посаду в клубі.

"Бенні був не тільки зразковим бійцем і сильною особистістю на полі, але й важливою та чіткою контактною особою для мене, коли справа доходила до командних питань. Він чудова особистість, якої нам буде не вистачати на полі, але вже були початкові конкретні переговори щодо того, як ми можемо залучити зараз, коли він завершив професійну кар'єру", — сказав директор клубу Олександр Розен.

Хюбнер провів за "синє-білих" 103 матчі, у яких забив дев'ять голів та віддав 11 передач. Також він виступав за Інгольштадт, Аален та Вєєн.