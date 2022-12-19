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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 грудня.

Завершилася 298 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський ініціює скликання спеціального саміту формули миру вже цієї зими.

- На Марковському нафтогазоконденсатному родовищі в російській Іркутській області сталася масштабна пожежа — повідомляють про 5 постраждалих.

- Російські загарбники готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому Мелітополі – у центрі міста встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона" — мер міста Федоров.

- В ході візиту Путіна до Білорусі йтиметься про більш широке залучення збройних сил Білорусі до війни проти України, зокрема на суходолі — командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Наєв.

- Папа Римський Франциск назвав війну в Україні глобальною і не вірить, що вона закінчиться в найближчій перспективі.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометного обстрілу зазнав населений пункт Білокопитове Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого впливу біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні Ставку. Дуже детально розглянули ситуацію на Донеччині і Луганщині. Бахмутський напрямок – ключове. Місто – тримаємо, хоч окупанти роблять усе, щоб там не залишилось жодної цілої стіни.

Запорізька область, Херсонська, південь загалом – поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії.

ППО – постійний пріоритет Ставки, і я ще раз підкреслюю це. Шановні партнери! Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО у достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструмента терору. Це буде одним із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів.

Також на Ставці детально обговорили кордон. Захист кордону як з Росією, так і з Білоруссю – це також постійний пріоритет. Готуємось до всіх можливих оборонних сценаріїв. Хто би і до чого не схиляв Мінськ – це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України й українців.

Слава кожному нашому воїну!

Дякую всім, хто працює заради перемоги і хто допомагає!

Усе пройдемо, усе здолаємо".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!