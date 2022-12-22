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Футболіст бажає продовжувати грати за ПСЖ.

Фланговий захисник ПСЖ та збірної Марокко Ашраф Хакімі не планує залишати паризький клуб найближчим часом.

Агент марокканського футболіста Камано запевнив, що Ашраф щасливий у французькому топ-клубі.

"Ашраф дуже щасливий у Парі Сен-Жермен, і його теперішній контракт діє до червня 2026 року", — цитує Камано CM.it.

Інсайдер Фабріціо Романо додає, що гравець та його представники не ведуть переговорів чи конкретних розмов з жодним клубом.

Нагадаємо, що 24-річний Хакімі приєднався до ПСЖ влітку 2021 року з міланського Інтера за 68 мільйонів євро.