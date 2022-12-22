Футболіст бажає продовжувати грати за ПСЖ.
Ашраф Хакімі, Getty images
22 грудня 2022, 22:00
Фланговий захисник ПСЖ та збірної Марокко Ашраф Хакімі не планує залишати паризький клуб найближчим часом.
Агент марокканського футболіста Камано запевнив, що Ашраф щасливий у французькому топ-клубі.
"Ашраф дуже щасливий у Парі Сен-Жермен, і його теперішній контракт діє до червня 2026 року", — цитує Камано CM.it.
Інсайдер Фабріціо Романо додає, що гравець та його представники не ведуть переговорів чи конкретних розмов з жодним клубом.
Нагадаємо, що 24-річний Хакімі приєднався до ПСЖ влітку 2021 року з міланського Інтера за 68 мільйонів євро.