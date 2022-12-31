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Чекати залишилось зовсім недовго.

Інформаційне середовище напередодні вибухнуло новиною щодо підписання контракту поміж португальським нападником Крішітану Роналду та аравійським клубом Аль-Наср.

Ця угода в підсумку ризикує на тривали час залишитись в історії футболу, бо представники Саудівської Аравії платитимуть шалені кошти за утримання зіркового виконавця в своєму складі.

Однак нас більше цікавить спортивна складова питання, а саме — коли Крішітану зможе дебютувати в складі нової команди.

Трансфер відбувся 30 грудня, проте вже на наступний, останній у 2022 році, день припадає Аль-Насра в чемпіонаті Саудівської Аравії проти Аль-Халіджа.

Якщо ж Роналду не зможе повноцінно підготувати до цієї гри, то 5 січня на його новий клуб очікує домашній матч проти Ат-Тая, 14 січня Аль-Наср гратиме на виїзді проти Аш-Шахаб, а 21 січня — удома, проти Аль-Еттіфака.

Нагадаємо, що раніше Роналду залишив коментар щодо підписання контракту.