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Чєслав завершує свою пригоду з Кадрою.

Чєслав Міхнєвіч написав прощального листа вболівальникам збірної.

"В крайній день грудня я закінчую свою роботу в якості тренера національної збірної Польщі з футболу.

За цей найпрекрасніший час у моєму житті я хотів би подякувати президенту Цезарю Кулеші та правлінню Польського футбольного союзу за довіру.

Дуже дякую всім гравцям за цей час разом. За їх професіоналізм, пристрасть, відданість справі, розуміння та прагнення до спільних цілей. Також хотів би подякувати всьому тренувальному штабу, всім працівникам Союзу, а насамперед вам, біло-червоним, за підтримку.

Я прощаюся зі збірною, за яку завжди буду вболівати. Бажаю всім міцного здоров’я, усмішок і миру в наступаючому Новому році.

Це був успішний рік для польського футболу.

- Потрапляння на чемпіонат світу в Катарі

- Вихід до 1/8 чемпіонату світу в Катарі через 36 років

- Утримання в Дивізіоні А Ліги Націй

- Підвищення до першого кошика перед жеребкуванням Євро-2024

- Гарне жеребкування для кваліфікації ЧЄ-2024 у Німеччині.

З повагою,

Чеслав Міхнєвич".

PZPN вирішив не продовжувати контракт із коучем своєї збірної, навіть не дивлячись на вихід до стадії 1/8 фіналу мундіаля.