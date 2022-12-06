ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Причина такої поведінки легенди наразі невідома.

У матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Камеруну мінімально переграла Бразилію — 1:0. Втім, це не дозволило африканцям фінішувати вище третього місця у своєму квартеті.

Схоже, це неабияк розлютило легенду світового футболу і президента Федерації футболу Камеруну Самуеля Ето'о. Його прогноз про перемогу рідної збірної на Мундіалі не справдився, а отже він був після гри вельми невдоволеним.

Постраждав один із журналістів, який намагався поставити 41-річному екс-футболісту питання. Репортер отримав від легенди удар ногою в обличчя, і цьому важко знайти раціональну причину.