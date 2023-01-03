Португалець пройшов тести.
Кріштіану Роналду, getty images
03 січня 2023, 15:22
Вранці Роналду прибув до Ер-Ріяду для підписання контракту з Ан-Насром та пройшов медичний огляд для нової команди.
Про це португальський зірковий нападник повідомив у власному Instagram-акаунті.
Очікується, що вже сьогодні, 3 січня, Ан-Наср офіційно представить Кріштіану Роналду в якості новачка.
Нагадаємо, що ми ще матимемо змогу побачити гру Роналду в Європі, проте це несподівано залежатиме від результатів виступів англійського Ньюкасла.