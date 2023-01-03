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Португалець пройшов тести.

Вранці Роналду прибув до Ер-Ріяду для підписання контракту з Ан-Насром та пройшов медичний огляд для нової команди.

Про це португальський зірковий нападник повідомив у власному Instagram-акаунті.

Очікується, що вже сьогодні, 3 січня, Ан-Наср офіційно представить Кріштіану Роналду в якості новачка.

Нагадаємо, що ми ще матимемо змогу побачити гру Роналду в Європі, проте це несподівано залежатиме від результатів виступів англійського Ньюкасла.