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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 2 січня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 2 січня:

Португальський нападник Кріштіану Роналду зізнався, що пожалкував про перехід до туринського Ювентуса.

Лондонський Арсенал збільшив свою пропозицію щодо нападника донецького Шахтаря Михайла Мудрика.

Досвідчений український півзахисник Сергій Кравченко завершив кар’єру професійного футболіста.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.