Відбулась перестановка на тренерському посту.
Сілвіньо, getty images
03 січня 2023, 15:54
Федерація футболу Албанії досягла домовленості з бразильським тренером Сільвіньо, повідомляє офіційний сайт організації.
Фахівець змінив на посту головного тренера італійця Едоардо Рею. Строк дії контракту розрахований на півтора року.
Зазначимо, що головним тренером Сільівньо працював у французькому Ліоні та бразильському Коринтіанс.
Нагадаємо, що на стадії кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року албанці зіграють проти Польщі, Чехії, Фарерських островів та Молдови.