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Відбулась перестановка на тренерському посту.

Федерація футболу Албанії досягла домовленості з бразильським тренером Сільвіньо, повідомляє офіційний сайт організації.

Фахівець змінив на посту головного тренера італійця Едоардо Рею. Строк дії контракту розрахований на півтора року.

Зазначимо, що головним тренером Сільівньо працював у французькому Ліоні та бразильському Коринтіанс.

Нагадаємо, що на стадії кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року албанці зіграють проти Польщі, Чехії, Фарерських островів та Молдови.