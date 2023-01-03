Другое 03 січня 2023, 17:55 Найкращі голи кожної з команд МЛС у 2022 році Представляємо до вашої уваги відео найкращих голів найвищого дивізіону США та Канади за підсумками минулого року. 03 січня 2023, 17:55 МЛС (Major League Soccer) підбиває підсумки минулого 2022 року, опублікувавши відео найкращих голів кожної з команд. Відео найкращих голів команд МЛС у 2022 році: Таймкоди відео: 0:00 — Атланта Юнайтед 0:22 — Остін 0:41 — Монреаль 0:59 — Шарлотт 1:20 — Чикаго Файр 1:45 — Колорадо Репідз 2:14 — Коламбус Крю 2:42 — Ді Сі Юнайтед 3:06 — ФК Цинциннаті 3:25 — ФК Даллас 3:55 — Динамо Х'юстон 4:13 — Інтер Маямі 4:34 — Лос-Анджелес Гелаксі 4:57 — ФК Лос-Анджелес 5:17 — Міннесота Юнайтед 5:41 — Нешвілл 5:58 — Нью-Інгленд Революшн 6:25 — Нью-Йорк Сіті 6:49 — Нью-Йорк Ред Буллз 7:12 — Орландо Сіті 7:29 — Філадельфія Юніон 7:50 — Портленд Тімберс 8:14 — Реал Солт Лейк 8:33 — Сан-Хосе Ертквейкс 8:54 — Сіетл Саундерс 9:17 — Спортінг Канзас-Сіті 9:28 — ФК Торонто 9:50 — Ванкувер Вайткепс Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте