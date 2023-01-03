МЛС (Major League Soccer) підбиває підсумки минулого 2022 року, опублікувавши відео найкращих голів кожної з команд.

Відео найкращих голів команд МЛС у 2022 році:

Таймкоди відео:

0:00 — Атланта Юнайтед
0:22 — Остін
0:41 — Монреаль
0:59 — Шарлотт
1:20 — Чикаго Файр
1:45 — Колорадо Репідз
2:14 — Коламбус Крю
2:42 — Ді Сі Юнайтед
3:06 — ФК Цинциннаті
3:25 — ФК Даллас
3:55 — Динамо Х'юстон
4:13 — Інтер Маямі
4:34 — Лос-Анджелес Гелаксі
4:57 — ФК Лос-Анджелес
5:17 — Міннесота Юнайтед
5:41 — Нешвілл
5:58 — Нью-Інгленд Революшн
6:25 — Нью-Йорк Сіті
6:49 — Нью-Йорк Ред Буллз
7:12 — Орландо Сіті
7:29 — Філадельфія Юніон
7:50 — Портленд Тімберс
8:14 — Реал Солт Лейк 
8:33 — Сан-Хосе Ертквейкс
8:54 — Сіетл Саундерс
9:17 — Спортінг Канзас-Сіті
9:28 — ФК Торонто
9:50 — Ванкувер Вайткепс