Італія

Де ж продовжить кар'єру титулований спеціаліст?

Напередодні Різдва з'явилася інформація, що португальська федерація підготувала контракт для Жозе Моурінью. Трошки пізніше пролізли чутки, що сам 59-річний фахівець близький до відмови від цієї роботи, а кандидатами на посаду стали Зінедін Зідан і Луїс Енріке.

Генеральний директор Роми Тягу Пінту, який і сам є португальцем, прокоментував майбутнє наставника: "Завжди є посилання на новини Моуріньо як нового тренера Португалії, це не вперше. Ми очікуємо, що Жозе залишиться тут, на посаді тренера Роми" - передає слова функціонера Фабріціо Романо з посиланням на видання la Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, також у пресі ходять чутки про можливу роботу сеу Жозе у збірній Бразилії.