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До трійки найкращих арбітрів увійшли Даніеле Орсато та Клеман Тюрпен.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS назвала ім'я найкращого арбітра за підсумками 2022 року.

Найкращим рефері був визнаний поляк Шимон Марциняк, який обслуговував фінал минулого ЧС-2022 у Катарі між збірними Аргентини та Франції.

Друге місце у рейтингу посів італієць Даніеле Орсато, а трійку найкращих замкнув француз Клеман Тюрпен.

Топ-10 доповнили Майкл Олівер (Англія), Віктор Гомес (Південна Африка), Славко Вінчич (Словенія), Данні Маккеле (Нідерланди), Ентоні Тейлор (Англія), Патрісіо Лусто (Аргентина) та Цезар Рамос (Мексика).