До трійки найкращих арбітрів увійшли Даніеле Орсато та Клеман Тюрпен.
Шимон Марциняк, Getty Images
10 січня 2023, 12:59
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS назвала ім'я найкращого арбітра за підсумками 2022 року.
Найкращим рефері був визнаний поляк Шимон Марциняк, який обслуговував фінал минулого ЧС-2022 у Катарі між збірними Аргентини та Франції.
Друге місце у рейтингу посів італієць Даніеле Орсато, а трійку найкращих замкнув француз Клеман Тюрпен.
Топ-10 доповнили Майкл Олівер (Англія), Віктор Гомес (Південна Африка), Славко Вінчич (Словенія), Данні Маккеле (Нідерланди), Ентоні Тейлор (Англія), Патрісіо Лусто (Аргентина) та Цезар Рамос (Мексика).