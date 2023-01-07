Франция

Для аргентинського форварда це п'ята та рекордна нагорода.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS на своєму сайті назвала ім'я найкращого плеймейкера 2022 року, яким став нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Для 35-річного аргентинця це вже п'ята нагорода у кар'єрі, що є рекордом. До цього він брав це звання у 2015, 2016, 2017 та 2019 роках.

У боротьбі за нагороду Мессі випередив хорватського півзахисника Луку Модрича з Реала та бельгійського хавбека Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне.

Топ-10 доповнили Бруну Фернандеш, Антуан Грізманн, Бернарду Сілва, Крістіан Еріксен, Душан Тадіч, Тоні Кроос та Хакім Зієш.

Також наголосимо, що це третя нагорода від IFFHS для Ліонеля за підсумками 2022 року. Раніше він був визнаний найкращим гравцем та бомбардиром року.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем — найкращий молодий гравець 2022 року за версією IFFHS.