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Англієць може очолити поляків.

Польський футбольний союз знаходиться в пошуках нового головного тренера після припинення співпраці з Чеславом Міхневичем.

Як повідомляє видання Meczyki, розглядається кандидатура англійського фахівця Стівена Джеррарда, що нещодавно покинув Астон Віллу.

Зазначимо, що на своєму тренерському шляху легенда Ліверпуля також працювала з молодіжною командою "червоних" та Рейнджерс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шевченка немає серед головних претендентів на посаду тренера збірної Польщі.