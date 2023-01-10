Англієць може очолити поляків.
Стівен Джеррард, getty images
10 січня 2023, 23:28
Польський футбольний союз знаходиться в пошуках нового головного тренера після припинення співпраці з Чеславом Міхневичем.
Як повідомляє видання Meczyki, розглядається кандидатура англійського фахівця Стівена Джеррарда, що нещодавно покинув Астон Віллу.
Зазначимо, що на своєму тренерському шляху легенда Ліверпуля також працювала з молодіжною командою "червоних" та Рейнджерс.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шевченка немає серед головних претендентів на посаду тренера збірної Польщі.