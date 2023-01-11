Другое

Усі рішення залишаються чинними.

Спортивний арбітражний суд CAS у Лозані не ухвалив апеляцію рфс щодо дискваліфікації у міжнародних турнірах Європи.

Позов до УЄФА подали чотири клуби – динамо, цска, зеніт та сочі. Однак у CAS не знайшли підстав щодо зміни дискваліфікацій.

"Справа не так у військовому конфлікті, як такому, як у надзвичайних та безпрецедентних наслідках, а саме: у повсюдному засудженні військового конфлікту, реакції спортивної спільноти на конфлікт, введенні санкцій та заборон на в'їзд до росії. Присутність російських осіб на міжнародній арені може викликати протести та перерости в насильство", — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, повномасштабна війна рф проти України триває вже 321 день.