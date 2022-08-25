Украина: Первая лига

Олег Собуцький наразі відстоює незалежність України в лавах ЗСУ.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні розглянув апеляцію засновника ФК Агробізнес Олега Собуцького на рішення дисциплінарних органів УАФ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше Собуцького було довічно дискваліфіковано за інцидент з арбітром Юрієм Івановим, який стався у липні 2020 року після матчу Першої ліги України Агробізнес – Минай.

Спортивний арбітражний суд встановив, що застосовані зі сторони УАФ санкції у вигляді довічної дискваліфікації не передбачені Дисциплінарними правилами УАФ і є неспівмірними із дійсними обставинами порушення.

У зв’язку з цим CAS частково задовольнив апеляцію Собуцького та істотно зменшив період дискваліфікації до п’яти років.

Наразі Собуцький відстоює незалежність України в лавах ЗСУ, а також надає істотну матеріальну допомогу особисто та через Благодійний фонд Родини Собуцьких для підтримки наших воїнів на фронті.