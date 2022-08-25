Олег Собуцький наразі відстоює незалежність України в лавах ЗСУ.
ОЛЕГ СОБУЦЬКИЙ, ФК АГРОБІЗНЕС
25 серпня 2022, 18:39
Спортивний арбітражний суд у Лозанні розглянув апеляцію засновника ФК Агробізнес Олега Собуцького на рішення дисциплінарних органів УАФ. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Раніше Собуцького було довічно дискваліфіковано за інцидент з арбітром Юрієм Івановим, який стався у липні 2020 року після матчу Першої ліги України Агробізнес – Минай.
Спортивний арбітражний суд встановив, що застосовані зі сторони УАФ санкції у вигляді довічної дискваліфікації не передбачені Дисциплінарними правилами УАФ і є неспівмірними із дійсними обставинами порушення.
У зв’язку з цим CAS частково задовольнив апеляцію Собуцького та істотно зменшив період дискваліфікації до п’яти років.
Наразі Собуцький відстоює незалежність України в лавах ЗСУ, а також надає істотну матеріальну допомогу особисто та через Благодійний фонд Родини Собуцьких для підтримки наших воїнів на фронті.