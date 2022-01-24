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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Дженоа разгромно уступила Фиорентине в первом матче без Андрея Шевченко.

А главное — теперь видна та самая энергия на поле, о которой говорили в руководстве Дженоа.

...у Фиорентины.

Роберт Левандовски стал лучшим футболистом года по версии FIFA The Best.

Нам удалось достать официальный комментарий Лионеля Месси (ну, почти его):

Президент Металлиста Александр Ярославский поделился информацией о том, что вскоре харьковская команда подпишет латиноамериканского футболиста: "У Металлиста будет обалденный трансфер. Скорость выше, чем у Тайсона, а удар сильнее, чем у Жажи".

Как такое возможно?

Шаран так-то просил меньше внимания обращать на Селезнева. Извините, не получилось.

Как такое возможно? (2)

Ассоциация судей извинилась перед Миланом за ошибку рефери Марко Серры в поединке против Специи.

Хорошего понемножку.

Ассистент главного тренера Шахтера Давиде Поссацини прокомментировал ситуацию с полузащитником Евгением Коноплянкой: "Ситуация по будущему Коноплянки прояснится в течение следующих дней".

Теперь вы знаете, по чьим конспектам работал Арьен Роббен.

Лишь один клуб в Европе бьет пенальти чаще, чем Динамо Киев. Этим клубом является Манче... кхм... Црвена Звезда.

По информации СМИ, Андрей Шевченко хочет получать в сборной Польши 3 миллиона евро в год.

Тоже считаем, что Андрей Николаевич как-то продешевил?

Атакующий полузащитник китайского Шанхай Порт Оскар, известный по своим выступлениям за лондонский Челси, рассказал о своем возможном трансфере в каталонскую Барселону в зимнее трансферное окно: "Насколько мне известно, переговоры с Барселоной еще не завершены".

Новое оправдание для чиновников-коррупционеров:

Эвертон объявил об инвестиции в 100 миллионов фунтов со стороны владельца.

Единственное, что мы знаем наверняка — уход Миколенко никак не отразился на тратах Динамо на новых футболистов.

К слову, о Миколенко: украинский защитник оказался вне заявки на матч АПЛ с Астон Виллой, который в итоге завершился минимальной победой бирмингемцев.

Единственное логичное объяснение этому...

Скандальный форвард Марио Балотелли близок к возвращению в сборную Италии.

Запредельный уровень конкуренции.

Гол Маркуса Рашфорда в концовке уберег Манчестер Юнайтед от потери очков в матче против Вест Хэма.

Самоирония самоиронией, но на всякий случай прикрепим графику VAR.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино поделился мнением о работе с Лионелем Месси: "Месси многое дает нашей команде".

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