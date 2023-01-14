До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 січня.
ФОТО З БАХМУТА, GETTY IMAGES
14 січня 2023, 01:00
Завершилася 324 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- Франція сподівається поставити Україні колісні танки AMX 10-RC протягом двох місяців, — повідомлення Міноборони України.
- Азербайджан передав Україні нову партію енергетичного обладнання, — Міненергетики України.
- Захід допомагає Україні підготуватися до контрнаступу навесні, — New York Times. Західні партнери допомагають Україні підготуватися до можливого наступу росії навесні, або розвивати нові атаки для звільнення територій.
- Польща та Литва закликають ЄС до санкцій проти атомного сектора Росії, — Sky News.
- Український ударний дрон з дальністю ураження понад 1000 км завершив низку випробувань у повітрі, — коментар речниці ДК "Укроборонпром".
- Міноборони у 2023 придбає БПЛА на 20 млрд гривень, — міністр оборони України.
- Наразі є 5 країн, які готові надіслати Україні "Леопарди". Наша мета — це зібрати з них танкову бригаду, — глава МЗС України Кулеба.
- США та Японія продовжать запроваджувати санкції проти РФ і підтримувати Україну, — спільна заява за підсумками зустрічі лідерів країн.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також 8 авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області.
На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.
На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар.
На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворожі танкові та артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вільне Поле на Донеччині та Гуляйпільське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку обстрілів зазнали передмістя та місто Херсон.
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, для поповнення некомплекту медичного персоналу до Новотроїцької центральної районної лікарні на тимчасово окупованій території Херсонської області прибуло поповнення з числа військових медиків збройних сил російської федерації. Станом на 12 січня 2023 року в лікарні, облаштованій під військовий шпиталь, перебувало до 160 поранених окупантів.
Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів ворога.
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває.
Хоча ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу.
Я дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання!
Дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледару! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут!
Триста двадцять чотири дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул для нас усіх, щоб більше тиснути на окупантів і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує! Як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!