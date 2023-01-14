Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває.

Хоча ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу.

Я дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання!

Дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледару! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут!

Триста двадцять чотири дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул для нас усіх, щоб більше тиснути на окупантів і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує! Як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!