Стала відома зарплата Янна Зоммера в Баварії.
ЯНН ЗОММЕР, ФК БАВАРІЯ
20 січня 2023, 11:51
Стало відомо, скільки новоспечений голкіпер Баварії Янн Зоммер зароблятиме в Баварії.
Як повідомляє Bayern & Germany, зарплата 34-річного голкіпера у мюнхенському клубі становитиме 5 млн євро на рік.
Нагадаємо, Баварія заплатила за Зоммера Боруссії М 8+1,5 млн євро. Футболіст підписав контракт до літа 2025 року.
Зоммер має замінити Мануеля Ноєра, який зазнав серйозної травми і пропустить залишок поточного сезону.
Не виключено, що Зоммер зможе зіграти проти Лейпцигу у чемпіонаті Німеччини. Матч відбудеться у п'ятницю, 20 січня.
Цього сезону швейцарець провів 10 матчів за Боруссію, в яких три гри відстояв на нуль.