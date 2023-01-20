Німеччина

Стала відома зарплата Янна Зоммера в Баварії.

Стало відомо, скільки новоспечений голкіпер Баварії Янн Зоммер зароблятиме в Баварії.

Як повідомляє Bayern & Germany, зарплата 34-річного голкіпера у мюнхенському клубі становитиме 5 млн євро на рік.

Нагадаємо, Баварія заплатила за Зоммера Боруссії М 8+1,5 млн євро. Футболіст підписав контракт до літа 2025 року.

Зоммер має замінити Мануеля Ноєра, який зазнав серйозної травми і пропустить залишок поточного сезону.

Не виключено, що Зоммер зможе зіграти проти Лейпцигу у чемпіонаті Німеччини. Матч відбудеться у п'ятницю, 20 січня.

Цього сезону швейцарець провів 10 матчів за Боруссію, в яких три гри відстояв на нуль.