Лаціо у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії на своєму полі мінімально обіграло Болонью з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у першому таймі, коли на 33 хвилині результативним ударом відзначився Андерсон.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Болонья в 1/8 фіналу Кубку Італії:

Лаціо - Болонья 1:0
Гол: Андерсон, 33.

Лаціо: Максімільяну — Лаццарі (Марушич, 67), Патрік, Ронаньйолі (Казале, 67), Хюсай — Мілінковіч-Савич (Весіно, 80), Катальді, Альберто, Педро (Ромеро, 80), Дзакканьї — Андерсон.

Болонья: Скорупські — Лікояніс, Соса, Сумаоро (Лукумі, 46), Камб'ясо — Схаутен (Медель, 46), Орсоліні (Зіркзе, 64), Моро, Домінгес, Ебішер (Соріано, 64) — Барроу.

Попередження: Соса, Дзакканьї, Альберто.