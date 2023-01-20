Дивіться відео голів та огляд матчу Кубка Італії, що відбувся 19 січня о 22:00.
ЛАЦІО - БОЛОНЬЯ, ФК ЛАЦІО
20 січня 2023, 11:59
Лаціо у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії на своєму полі мінімально обіграло Болонью з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий у першому таймі, коли на 33 хвилині результативним ударом відзначився Андерсон.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Болонья в 1/8 фіналу Кубку Італії:
Лаціо - Болонья 1:0
Гол: Андерсон, 33.
Лаціо: Максімільяну — Лаццарі (Марушич, 67), Патрік, Ронаньйолі (Казале, 67), Хюсай — Мілінковіч-Савич (Весіно, 80), Катальді, Альберто, Педро (Ромеро, 80), Дзакканьї — Андерсон.
Болонья: Скорупські — Лікояніс, Соса, Сумаоро (Лукумі, 46), Камб'ясо — Схаутен (Медель, 46), Орсоліні (Зіркзе, 64), Моро, Домінгес, Ебішер (Соріано, 64) — Барроу.
Попередження: Соса, Дзакканьї, Альберто.