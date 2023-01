Гостьова поразка від Вест Гема в рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги (0:2) має стати фатальною для Френка Лемпарда на посаді головного тренера Евертона.

Як повідомляє Sky Sports, керівництво "ірисок" провело нараду, головним питанням якої стало майбутнє англійського фахівця біля керма першої команди.

За інформацією джерела, Евертон вирішив розлучитися з Лемпардом через незадовільні результати команди, які призвели до боротьби за виживання.

🗣️ "The expectation is that at some point today Frank Lampard will be leaving his post as Everton manager."



Everton have reportedly made a decision on Frank Lampard's future. ❌pic.twitter.com/efbraDF8rz