На команду Віталія Миколенка незабаром очікують зміни у тренерському штабі.
Френк Лемпард, getty images
23 січня 2023, 15:27
Гостьова поразка від Вест Гема в рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги (0:2) має стати фатальною для Френка Лемпарда на посаді головного тренера Евертона.
Як повідомляє Sky Sports, керівництво "ірисок" провело нараду, головним питанням якої стало майбутнє англійського фахівця біля керма першої команди.
За інформацією джерела, Евертон вирішив розлучитися з Лемпардом через незадовільні результати команди, які призвели до боротьби за виживання.
На даний момент Евертон розташовується на 19-му рядку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 15 набраних очок.
Нагадаємо, що гравцем "ірисок" є лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, який з'являвся у складі з перших хвилин у всіх матчах АПЛ поточного сезону.