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В пресі з'явилася нова версія подій.

Це була зима змін для Кріштіану Роналду. Після дивного інтерв'ю з Пірсом Морганом португалець залишив Манчестер Юнайтед.

Після того, як "лузітанів" було вибито, Роналду шокував багатьох, відправившись до Саудівської Аравії, щоб грати за Ан-Наср. Роналду заявив, що відхилив пропозиції з Європи, щоб перейти саме туди.

Хоча явно не ті пропозиції, яких він шукав. Серед усього цього він розлучився зі своїм агентом Жорже Мендешем, який керував його кар'єрою. У той час повідомлялося, що Мендеш вирішив, що більше не бажає виконувати вимоги Роналду, і покінчив із цим.

Проте портал O Mundo каже, що крайній запит Роналду не був таким, який Мендеш міг задовольнити.

"Або ви переведете мене в Челсі або Баварію, або ми закінчимо співпрацю" — саме подібним чином португалець висунув ультиматум своєму тепер вже колишньому агенту.

Чи завершив це Мендеш, чи Роналду, не зрозуміло, але здається очевидним, що жоден не відчував, що кожен представляє інтереси кожного найкращим чином.