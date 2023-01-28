Екскерманич Лейпцига може очолити національну команду.
Доменіко Тедеско, getty images
28 січня 2023, 11:28
Збірна Бельгії звільнила Роберто Мартінеса після невдалого виступу на чемпіонаті світу 2022 у Катарі та знаходиться в пошуках нового керманича.
Як повідомляє видання hln.be, бельгійська футбольна асоціація визначила Доменіко Тедеско фаворитом на пост головного тренера.
До цього в шортлисті бельгійців були Андреа Пірло, Ерве Ренар, Клод Пюель, Андре Віллаш-Боаш, Почеттіно та Льовю
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що запросити Доменіко Тедеско може представник чемпіонату Італії — Аталанта.