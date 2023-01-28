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Екскерманич Лейпцига може очолити національну команду.

Збірна Бельгії звільнила Роберто Мартінеса після невдалого виступу на чемпіонаті світу 2022 у Катарі та знаходиться в пошуках нового керманича.

Як повідомляє видання hln.be, бельгійська футбольна асоціація визначила Доменіко Тедеско фаворитом на пост головного тренера.

До цього в шортлисті бельгійців були Андреа Пірло, Ерве Ренар, Клод Пюель, Андре Віллаш-Боаш, Почеттіно та Льовю

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що запросити Доменіко Тедеско може представник чемпіонату Італії — Аталанта.