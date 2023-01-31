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Football.ua збере всі переходи футболістів в останній день зимового трансферного вікна.

Вже 31 січня у більшості провідних європейських ліг закриється трансферне вікно. Клуби з Англії, Німеччини, Франції, Італії та Іспанії остаточно укомплектують склад на найближчі пів року. Як правило, останні дні трансферного вікна виходять дуже цікавим, бо усі поспішають зробити підписання, хоча й взимку таких можливостей менше, ніж влітку.

Також 31 січня закриється трансферне вікно у Португалії, Шотландії, Бельгії та Данії, а ось в Україні переходи відбуватимуться до 1 березня.

Очікуємо ще декілька гучних трансферів. Баварія працю над підписанням Жоау Канселу, тоді як Павар може відправитись в Барселону.

Мілан Шкрініар може не чекати літа та перейти в ПСЖ вже зараз. Евертон намагається підписати Конора Галлагера, а Лідс веде перемовини щодо Ніколо Дзаньоло.

Педро Порро не втрачає надії перебратись в Тоттенгем, а Арсенал вивчає можливість підписання Жоржиньйо та веде перемовини щодо трансферу Кайседо.

Закриття трансферного вікна: онлайн трансляція

Трансляція почнеться вранці.