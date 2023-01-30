Іспанія

Чітке і лаконічне пояснення Карло Анчелотті.

В останні тижні ходили чутки, що український голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін повернеться до іншого Реалу — Ов'єдо, котрий виступає у Сегунді. Втім, схоже, що цього точно не станеться до завершення січневого трансферного вікна.

Після нічийного матчу з ще одним Реалом — Сосьєдадом, Карло Анчелотті на післяматчевій прес-конференції дав відповідь про плани "галактікос" на трансферному ринку. "Зимовий ринок для нас закритий в обох напрямках. Більше не буде трансферів на вхід чи вихід" — наводить слова італійця офіційний сайт "вершкових".

Нагадаємо, що контракт 23-річного українця з мадридським грандом розрахований до кінця червня 2024 року.