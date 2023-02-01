Команда Сергія Реброва мінімально обіграла Кхорфакан.
Андрій Ярмоленко, ФК Аль-Айн
01 лютого 2023, 19:16
Аль-Айн у матчі 1/8 фіналу Кубка Президента ОАЕ здобув мінімальну перемогу над Кхорфаканом із рахунком 1:0.
Перемогу команді Сергія Реброва забезпечив гол у виконанні Фалаха Валіда, який відзначився результативним ударом на 73 хвилині.
У результативній атаці взяв участь український вінгер Андрій Ярмоленко, котрий змістився з правого флангу та віддав м'яч партнеру. Потім була розкішна комбінація із трьома дотиками, пасом п'ятою та чітким ударом Валіда.
Таким чином, Аль-Айн пройшов у чвертьфінал Кубка Президента, який команда не може взяти з 2018 року.