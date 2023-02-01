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Команда Сергія Реброва мінімально обіграла Кхорфакан.

Аль-Айн у матчі 1/8 фіналу Кубка Президента ОАЕ здобув мінімальну перемогу над Кхорфаканом із рахунком 1:0.

Перемогу команді Сергія Реброва забезпечив гол у виконанні Фалаха Валіда, який відзначився результативним ударом на 73 хвилині.

У результативній атаці взяв участь український вінгер Андрій Ярмоленко, котрий змістився з правого флангу та віддав м'яч партнеру. Потім була розкішна комбінація із трьома дотиками, пасом п'ятою та чітким ударом Валіда.

العين يتقدم بالدقيقة 74 عن طريق فلاح وليد..

تمريرات عديدة تصل إلى فلاح الذي يودعها بالشباك#خورفكان_العين#كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/oKtQ70VLhr — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 1, 2023

Таким чином, Аль-Айн пройшов у чвертьфінал Кубка Президента, який команда не може взяти з 2018 року.