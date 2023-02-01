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Японський футболіст раніше заявляв, що має намір грати в улюблену гру до 60 років.

Японський нападник Казу Міура вирушив в оренду до клубу другого дивізіону чемпіонату Португалії Олівейренсе. Про це повідомляє ВВС.

55-річний японець переїхав вже до шостої країни за свою футбольну кар'єру — раніше він виступав у Бразилії, Японії, Італії, Хорватії та Австралії.

Раніше форвард заявляв, що має намір виступати на професійному рівні до 60 років.

Минулий сезон Міура провів в оренді за Сузука Пойнт Геттерс, де забив два м'ячі в 18 матчах. Цією командою керував його старший брат Ясутоші.

Зазначимо, що Йокогама, клуб, який володіє контрактом Міури, у листопаді минулого року придбав контрольний пакет акцій Олівейренсе.