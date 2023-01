Півзахисник збірної України Роман Безус наразі захищає кольори відомого кіпрського клубу Омонії з Нікосії.

Проте найближчим часом футболіст планує залишити клуб. Все через те, що він не має достатньо ігрового часу.

BAMMMM Number 1:



Roman Bezus has reportedly asked to LEAVE Omonoia due to a lack of playing time.@ZoryaLondonsk pic.twitter.com/Osfmbtva0A