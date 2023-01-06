Гравець незадоволений своїм положенням у клубі.
Роман Безус, Getty images
06 січня 2023, 18:55
Півзахисник збірної України Роман Безус наразі захищає кольори відомого кіпрського клубу Омонії з Нікосії.
Проте найближчим часом футболіст планує залишити клуб. Все через те, що він не має достатньо ігрового часу.
У сезоні-2022/23 32-річний українець зіграв 18 поєдинків, у яких забив три голи та отримав п'ять гольових передач.
Безус лише влітку 2022 року переїхав на Кіпр. До цього він протягом семи сезонів виступав у Бельгії за Сент-Трейден та Гент.