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Гравець незадоволений своїм положенням у клубі.

Півзахисник збірної України Роман Безус наразі захищає кольори відомого кіпрського клубу Омонії з Нікосії.

Проте найближчим часом футболіст планує залишити клуб. Все через те, що він не має достатньо ігрового часу.

BAMMMM Number 1:



Roman Bezus has reportedly asked to LEAVE Omonoia due to a lack of playing time.@ZoryaLondonsk pic.twitter.com/Osfmbtva0A — Shoot The Defence Media Network (@ShootTheDefence) January 6, 2023

У сезоні-2022/23 32-річний українець зіграв 18 поєдинків, у яких забив три голи та отримав п'ять гольових передач.

Безус лише влітку 2022 року переїхав на Кіпр. До цього він протягом семи сезонів виступав у Бельгії за Сент-Трейден та Гент.