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Українець — серед найкращих в чемпіонаті.

Гравець Аль-Айна Андрій Ярмоленко — серед найкращих за підсумками 15 туру чемпіонату ОАЕ 2022/23 за версією ...

Нагадаємо, у звітному турі Аль-Айн розгромив Аль-Дафру з рахунком 4:1. Українець вийшов у стартовому складі, забив та заробив пенальті. Аналітичний портал AiScore поставив Андрію оцінку 9.0 та включив в символічну збірну.

Раніше повідомлялось, що Аль-Айн разом з Ярмоленком пройшов до чвертьфіналу Кубка Президента.