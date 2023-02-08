Українець — серед найкращих в чемпіонаті.
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО, ФК АЛЬ-АЙН
08 лютого 2023, 17:53
Гравець Аль-Айна Андрій Ярмоленко — серед найкращих за підсумками 15 туру чемпіонату ОАЕ 2022/23 за версією ...
Нагадаємо, у звітному турі Аль-Айн розгромив Аль-Дафру з рахунком 4:1. Українець вийшов у стартовому складі, забив та заробив пенальті. Аналітичний портал AiScore поставив Андрію оцінку 9.0 та включив в символічну збірну.
Раніше повідомлялось, що Аль-Айн разом з Ярмоленком пройшов до чвертьфіналу Кубка Президента.