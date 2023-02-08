Ліга конференцій

Дніпряни вже готуються до поєдинку проти АЕКа.

Сьогодні, 8 лютого, Дніпро-1 прибув на Кіпр, де проведе підготовку до матчу проти АЕКа в рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Тренування гравці поновлять у п’ятницю, 10 лютого. На Кіпр прибули усі футболісти, які працювали на другому зборі в Туреччині.

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій між Дніпром-1 та АЕКом із Ларнаки відбудеться на Кіпрі — 16 лютого. Гра у відповідь запланована на 23 лютого.