Дніпряни вже готуються до поєдинку проти АЕКа.
Дніпро-1 на Кіпрі, офіційний сайт Дніпра-1
08 лютого 2023, 17:41
Сьогодні, 8 лютого, Дніпро-1 прибув на Кіпр, де проведе підготовку до матчу проти АЕКа в рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Тренування гравці поновлять у п’ятницю, 10 лютого. На Кіпр прибули усі футболісти, які працювали на другому зборі в Туреччині.
Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій між Дніпром-1 та АЕКом із Ларнаки відбудеться на Кіпрі — 16 лютого. Гра у відповідь запланована на 23 лютого.