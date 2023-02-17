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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 лютого.

Зимовий період вирує у світовому футболі, і за календарем вже триває другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 16 лютого:

Шахтар переграв французькому Ренн із рахунком 2:1 у першому поєдинку 1/16 (плей-офф раунду) Ліги Європи.

Дніпро-1 поступився кіпрському АЕКу з Ларнаки (0:1) у першому матчі 1/16 (плей-офф раунду) Ліги Конференцій.

Барселона та Манчестер Юнайтед у шаленому матчі зіграли внічию 2:2.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.