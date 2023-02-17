Другое

Португалець вміє не тільки забивати.

Ан-Наср з Крішітану Роналду у складі в рамках поєдинку сімнадцятого туру чемпіонату Саудівської Аравії приймав на своєму полі Аль-Таавон.

Португальський зірковий нападник відзначився двома результативними передачами, що допомогли його команді здобути перемогу.

Спочатку, Кріштіану Роналду віддав пас на Гаріба на 17 хвилині, а вже ближче до кінця зустрічі асистував Маду, який забив переможний м'яч.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що покер Роналду приніс Ан-Насру перемогу в матчі проти Аль-Вахди.