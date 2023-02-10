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Зірковий португалець прокоментував 500 гол у кар'єрі та покер за Ан-Наср.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Аль-Вахди (4:0) у рамках 16 туру чемпіонату Саудівської Аравії.

У цьому поєдинку Роналду забив всі чотири м'ячі своєї команди.

"Прекрасне почуття забити чотири та досягти позначки 500 голів у рамках національних чемпіонатів. Все це в дуже солідному переможному матчі команди", — написав Роналду в Instagram.

Нинішнього сезону Роналду взяв участь у чотирьох матчах за Ан-Наср, у яких записав до свого активу п'ять голів.

Раніше повідомлялося, що Роналду забив 500 гол у кар’єрі на рівні чемпіонатів.