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Португалець відзначився чотирма м'ячами у матчі з Аль-Вахдою.

Вчора, 9 лютого, Ан-Наср у рамках чемпіонату Саудівської Аравії розгромив Аль-Вахду з рахунком 4:0.

Всі чотири забиті м'ячі на свій рахунок записав нападник Кріштіану Роналду.

За інформацією Goal, перший гол 37-річного португальця у ворота Аль-Вахди став для нього 500 у клубній кар'єрі на рівні чемпіонатів.

Попереду Роналду лише двоє футболістів – Йозеф Біцан – 518 голів та Ференц Пушкаш – 503. За португальцем йде Ліонель Мессі – 490 забитих м'ячів.

За свою кар'єру Роналду забив 311 голів за Реал, 103 – за МЮ, 81 – за Ювентус, 5 — за Ан-Наср та 3 – за Спортінг.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аль-Вахда — Ан-Наср.