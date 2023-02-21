Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 20 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем триває другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 20 лютого:

Агенти Трубіна заявили, що Анатолій готовий зробити наступний крок у кар'єрі, залишивши Шахтар за 12-15 мільйонів євро.

З'явилася інформація, що Маліновський після перемоги над Тулузою запізнився на літак Марселя. Причина — допінг-тест.

Стало відомо, чому Поттер не випустив Мудрика у стартовому складі на матч із Саутгемптоном.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.