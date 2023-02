Нетипова історія сталася вчора у Чемпіоншипі.

Гравець Вотфорда Кен Сема дав післяматчеве інтерв'ю британським журналістам і в цьому не було б нічого помітного, якби не одна проблема, з якою змагається шведський футболіст.

Справа в тому, що він страждає від заїкання й через це багато років побоювався розмовляти на камеру, проте зумів перебороти свій страх й виглядав доволі гідно.

Таким прикладом гравець продемонстрував іншим людям, що не варто боятися власних вад і потрібно залишатися собою.

Гарна історія, навіть не дивлячись на поразку його команди від Шеффілда..

Watford’s Ken Sema suffers with a stutter, but he bravely came out and did the post-match interview last night... ❤️



This will really help a lot of people. Anyone who suffers with a stammer knows how hard and deflating it can be. Brilliant @Semaken! 👏 pic.twitter.com/iHIWFxGexa