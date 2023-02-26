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Сильний жест від Сергія.

Захисник Інтера Маямі Сергій Кривцов придбав для українців квитки на матч МЛС проти Монреаля Імпект (2:0), в якому українець дебютував за нову команду, повідомляє журналіст Іен Гест.

"Кривцов сказав мені, що придбав близько 20 квитків для місцевих українських уболівальників. Було дуже особливим, що вони підтримували його, коли він забив свій перший гол у МЛС у своєму дебютному матчі за Інтер Маямі.

Він говорить, що було чудово, бо вдалося хоч на мить забути про ситуацію в Україні", — написав Гест.

Нагадаємо, Кривцов забив у дебютному матчі за Інтер Маямі та став найкращим гравцем зустрічі.