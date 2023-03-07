Другое

Вихід у четвірку найкращих команд вже приніс сенегальцям путівку до фінальної частини чемпіонату світу в Індонезії.

Молодіжна збірна Сенегалу розібралася з Тунісом з рахунком 3:0 та пробилася у фінал Кубка африканських націй.

Перемогу сенегальцям принесли забиті м'ячі у виконанні Демби та Камара, який оформив дубль.

Вінгер київського Динамо Самба Діалло провів на полі 70 хвилин, після чого його замінили.

У фіналі турніру, який відбудеться 11 березня, Сенегал зіграє проти переможця пари Нігерія – Гамбія.

Зазначимо, що завдяки виходу в четвірку найкращих команд КАН сенегальці забезпечили собі місце у фінальній частині молодіжного чемпіонату світу, який пройде в Індонезії.