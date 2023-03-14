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Сумна новина щодо майбутнього Мундіаля.

Іспанія та Португалія раніше подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році разом з Україною, проте нещодавно було внесено зміни.

Як повідомляє журналіст Sky News Роб Харріс, місце України у заявці зайняло Марокко, тому наша країна більше не є частиною заявки.

Зазначається, що Ще одна заявка надійшла від Саудівської Аравії разом з Єгиптом і Грецією. Також є варіант з Південної Америки — спільна заявка Уругваю, Аргентини, Чилі, Парагваю.

Журналіст повідомляє, що Марокко провалило заявку на ЧС-2026. На нову інфраструктуру було потрібно 16 мільярдів доларів, але участь у боротьбі разом з Іспанією та Португалією зменшує потреби в будівництві.

Також ФІФА відзначила Марокко у звітах інспекції через закони проти ЛГБТ, які суперечать вимогам до тендеру.