Сумна новина щодо майбутнього Мундіаля.
НСК Олімпійський, getty images
14 березня 2023, 19:50
Іспанія та Португалія раніше подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році разом з Україною, проте нещодавно було внесено зміни.
Як повідомляє журналіст Sky News Роб Харріс, місце України у заявці зайняло Марокко, тому наша країна більше не є частиною заявки.
Зазначається, що Ще одна заявка надійшла від Саудівської Аравії разом з Єгиптом і Грецією. Також є варіант з Південної Америки — спільна заявка Уругваю, Аргентини, Чилі, Парагваю.
Журналіст повідомляє, що Марокко провалило заявку на ЧС-2026. На нову інфраструктуру було потрібно 16 мільярдів доларів, але участь у боротьбі разом з Іспанією та Португалією зменшує потреби в будівництві.
Також ФІФА відзначила Марокко у звітах інспекції через закони проти ЛГБТ, які суперечать вимогам до тендеру.