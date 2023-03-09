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Винуватцем такого результату може стати президент УАФ Андрій Павелко, на якого можуть бути накладені санкції.

Федерації футболу Іспанії та Португалії розробляють запасний варіант для заявки на проведення чемпіонату світу у 2030 році. Про це повідомляє AS.

Нагадаємо, раніше Іспанія та Португалія подали спільну заявку на проведення мундіалю у 2030 році разом з Україною.

Однак, за інформацією джерела, зараз футбольні керівництва країн вивчають варіант із заміною України на Марокко.

Такий варіант буде доступний, якщо УЄФА накладе санкції на УАФ через кримінальну справу проти Андрія Павелка, якого підозрюють у фінансових махінаціях.

Раніше стали відомі зарплати функуціонерів УАФ.